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خبير مصرفي : الكتابة على العملة الورقية تشويه للحضارة الفرعونية

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:27 م
صورة ارشفية
صورة ارشفية
حسام الحارتي
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن أوراق البنكنوت المصري من أجمل الأوراق على مستوى العالم، نظرا لتواجد الحضارة الفرعونية عليها.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية "الحياة "، أن الكتابة على العملة الورقية يعد تشويها للعملة والتاريخ الدولة معقبا :" أتحدى أن يتم التشويش على أي عملات خارجية".

وتابع :" أرحب بقرار البنك المركزي بعدم تداول أي عملات ورقية ، مكتوب عليها عبارات ".

وحذر البنك المركزى من تداول أى عملات ورقية مدون عليها أى عبارات نصية، كما شدد على عدم قبولها في المعاملات.

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