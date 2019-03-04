ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الإفتاء توضح كيفية التعامل مع الكلب العقور .. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:29 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نظرة الإسلام للحيوان كلها رحمة وإنسانية، والرسول قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء"، مضيفًا أن "الإسلام دين واقعي، ولم يكن محلقًا في آفاق المثليات، فكما أمرنا بالرحمة بالحيوان، فإن الإسلام أمر بدفع ضرر الحيوان إذا تحول لمؤذ للإنسان".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن دفع ضرر الحيوان يتدرج وتكون نهايته القتل، والرسول صلى الله عليه وسلم أحل قتل الكلب العقور الذي يؤذي الناس ويفترسهم، وأن يكون القتل رحيمًا للحيوان".

يذكر ان ممدوح أشار خلال كلمته فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى ضرورة التعامل بمنطق " القتل الرحيم " مع الكلب العقور الذي يهاجم الناس ولا يمكن السيطرة عليه، داعيا لتفعيل نصوص القانون رقم ٥٣ لسنة ٦٦ من خلال التوعية عامة والإلحاح في وسائل الإعلام والأفلام الكرتونية.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: بي بي سي وقنوات الإخوان لا تتحدث بكلمة حق عن مصر.. فيديو

تشكيل الأهلى أمام بتروجت.. الشناوى بحراسة المرمى ونيدفيد يقود الوسط

شاهد.. محور روض الفرج مرشح لدخول موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم

إعلام أكتوبر تكشف حقيقة انضمام توفيق عكاشة لهيئة التدريس

شاهد.. لحظة تكون إعصار كارثي في أمريكا

تلميذ إعدادي ينتحر شنقا بسبب سفر والده للخارج في سوهاج

قطر تواصل استعداداتها لاستقبال آلاف الإسرائيليين

جونيور آجايي هداف الأهلي في الدوري الممتاز حتى الآن.. فيديو

القانون لا يحمي المغفلين .. رجال أعمال وسيدات نصبوا على أهالي الأقصر واستولوا على 78 مليون جنيه

الكونفدرالية تؤجل مباراة الزمالك ضد المقاولون 24 ساعة

رسميا .. غياب نجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك

حسن حسني: رامز جلال نام قدام بيتي 3 ليالي لهذا السبب ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

أحمد موسى: لن يسمح أي مواطن بعودة تخريب الجماعة الإرهابية.. فيديو
شاهد.. محور روض الفرج مرشح لدخول موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم
أحمد موسى: أبطال الجيش والشرطة يتصدون لعناصر الجماعة الإرهابية.. فيديو
أحمد موسى: مفيش رئيس في العالم يتعرض لحملة إرهابية ممنهجة مثل السيسي ..فيديو
أحمد موسى: السيسي وضح للمصريين حجم التحديات قبل ترشحه للرئاسة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟