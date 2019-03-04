الإفتاء توضح كيفية التعامل مع الكلب العقور .. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نظرة الإسلام للحيوان كلها رحمة وإنسانية، والرسول قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء"، مضيفًا أن "الإسلام دين واقعي، ولم يكن محلقًا في آفاق المثليات، فكما أمرنا بالرحمة بالحيوان، فإن الإسلام أمر بدفع ضرر الحيوان إذا تحول لمؤذ للإنسان".



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن دفع ضرر الحيوان يتدرج وتكون نهايته القتل، والرسول صلى الله عليه وسلم أحل قتل الكلب العقور الذي يؤذي الناس ويفترسهم، وأن يكون القتل رحيمًا للحيوان".



يذكر ان ممدوح أشار خلال كلمته فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى ضرورة التعامل بمنطق " القتل الرحيم " مع الكلب العقور الذي يهاجم الناس ولا يمكن السيطرة عليه، داعيا لتفعيل نصوص القانون رقم ٥٣ لسنة ٦٦ من خلال التوعية عامة والإلحاح في وسائل الإعلام والأفلام الكرتونية.

