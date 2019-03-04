ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الأزهر يكشف فضل النَّظر في المُصحف

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:34 م
فضل النظر إلى المصحف
فضل النظر إلى المصحف
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المصحف الشريف الذى يحوى بين دفتيه كلام الله تعالى قد وردت في فضل النّظر إليه مع التفكر والتدبر أثار كثيرة.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما هو فضل النَّظر في المُصحف؟»، أن من الأثار التي بينت فضل النظر إلى المصحف، ما رواه الرازي في فضائل القرآن وتلاوته (ص: 145) بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدَامَ النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ مَتَّعَهُ اللَّهُ بِبَصَرِهِ مَا بَقِيَ فِي الدُّنْيَا».

وأضاف أنه ورد الحثّ على النّظر في المصحف عن عدد من الصّحابة مرفوعًا، وموقوفًا، منهم: البراء بن عازب، وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ وغيرهم، ورد بطرق متعددة يشد بعضها بعضا، منها: ما أخرجه تمام في فوائده (1/ 130) بسنده عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ وَرَتِّلُوهُ »... الحديث، وفيه: «والنَّظرُ في المصحف عبادةٌ»، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنّفه (2/ 240) بسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ: «أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ»، وبسنده عَنْ يُونُسَ، قَالَ: «كَانَ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ النَّظَرَ فِي الْمَصَاحِفِ».

وتابع: وقد نصّ الأئمة على فضل النَّظر في المصحف، قال الإمام النووي في التّبيان في آداب حملة القرآن (ص: 100)، «قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب؛ لأنّ النّظر في المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنّظر، هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا، وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف، ونقل الغزالي في الإحياء أنّ كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف» أ. هــ، وقال الإمام المناوي في فيض القدير (3/ 459): "والنَّظر إلى المصحف"، أي القراءة فيه نظرًا.

واستطرد : ويُستأنس أيضا بما رواه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 509) بسنده عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا أَعْيُنَكُمْ حَظَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ »،قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَظُّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ؟ قَالَ: «النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ، وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ، وَالِاعْتِبَارُ عِنْدَ عَجَائِبِهِ»؛ فقرن النظر في المصحف بالتّفكر والاعتبار، فالنَّظر إلى المصحف عبادة بنصّ الآثار الواردة في ذلك .. ولكن ينبغي أن يكون مقرونًا بالتّفكر والاعتبار .

ترشيحاتنا

#تركي_آل_الشيخ يتصدر تويتر

وزير الدفاع يطالب بالوعي لمواجهة العمليات الممنهجة للتشكيك في إنجازات مصر

مروان محسن هداف النادي الأهلي في الدوري.. فيديو

لاعب كرة قدم تركي يهاجم منافسيه بشفرة حادة على أرضية الملعب.. فيديو

شاهد.. محور روض الفرج مرشح لدخول موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم

قطر تواصل استعداداتها لاستقبال آلاف الإسرائيليين

العثور على جثة مطرب بريطاني شهير منتحرا داخل شقته .. صور

إعلام أكتوبر تكشف حقيقة انضمام توفيق عكاشة لهيئة التدريس

القانون لا يحمي المغفلين .. رجال أعمال وسيدات نصبوا على أهالي الأقصر واستولوا على 78 مليون جنيه

برلماني: يوجد 15 مليون كلب ضال والقانون لا يطبق

تشكيل الأهلى أمام بتروجت.. الشناوى بحراسة المرمى ونيدفيد يقود الوسط

إنزال العلم الأمريكي من أعلى مبنى قنصلية واشنطن بالقدس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

أحمد موسى: الطب والهندسة لن تكون كليات قمة في المستقبل ..فيديو
أحمد موسى: أبو العينين لم يتدخل في عملي .. والوطنية ودعم مصر نهج صدى البلد.. فيديو
أحمد موسى: لن يسمح أي مواطن بعودة تخريب الجماعة الإرهابية.. فيديو
شاهد.. محور روض الفرج مرشح لدخول موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم
أحمد موسى: أبطال الجيش والشرطة يتصدون لعناصر الجماعة الإرهابية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟