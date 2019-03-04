تحذير للمواطنين.. البنك المركزي يعلن وقف تداول العملات الورقية المدون عليها نصوص.. ودفاع البرلمان تطالب بوقف تداولها في الأسواق

برلماني:

الكتابة على العملات الورقية تسيء لرمز الدولة

العوضي يناشد المواطنين وقف التعامل بعملات ورقية مكتوب عليها نصوص

دفاع البرلمان تطالب بوقف العملات المدون عليها نصوص في السوق









لم تسلم المعاملات الورقية من طرق الإخوان التي يستخدمونها في خدمة مشروعهم، فبعد الحملات الكبيرة التي تقوم بها الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، دعت الجماعة إلى الكتابة على العملات الورقية، عبارات تخدم مشروعها السياسي الأمر الذي دفع البنك المركزي المصري، لإصدار بيان، يحذر فيه من تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية، وشدد «المركزي»، أمس الاثنين، على عدم قبولها في التعامل في أي معاملات.





وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي، بمنع تداول أي تعاملات ورقية مدون عليها عبارات نصية، مشيرًا إلى أنه قرار هام لمواجهة هذه الأفعال التي قد تتحول إلى ظاهرة.





وقال "بدراوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن استخدام هذه العبارات النصية في لأغراض سياسية، يؤدي لتحول هذه الأفعال إلى ظاهرة ، وبالتالي تفقد العملة قيمتها، مضيفًا: العملة لها قيمة خاصة، وتغير شكلها من خلال كتابة نصوص يفقدها صلاحيتها.





وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن العملات الورقية كان يكتب عليها بشكل فكاهي، إلا أنه تم تحويل الأمر إلى ظاهرة، ولأغراض سياسية، تبثها قنوات الإخوان في تركيا، فإن الأمر سيكون خطير.





وشدد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك احترام للعملة التي تعتبر رمز للدولة ولاقتصادها، مشيرًا إلى أنه لا يليق أن يتم كتابة عليها عبارات ضد الدولة.





وقال "السيد"، لـ "صدى البلد"، إن العبارات التي تكتب على العملات الورقية من الممكن أن تتحول لظاهرة وتنتشر ويتم استخدامها فيما بعد كوسيلة للدعاية والإعلان.





وثمن النائب قرار البنك المركزي بوقف التعامل بأي معاملات ورقية مكتوب عليها نصوص، مؤكدًا على أنه لا يوجد في العالم كله أحد يكتب على العملات الخاصة به غيرنا.





من جانبه، قال النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان، تستغل أي شئ للتأثير على المصريين ويسلكون كافة الطرق لإيقاع الدولة، مشيرًا إلى أن من ضمن هذه الطرق، الدعوة لكتابة عبارات ضد الدولة على العملات الورقية.





وأضاف "العوضي"، لـ "صدى البلد"، أنه كان من الضروري إصدار قرار بوقف التعامل مع العملات الورقية المدون عليها أي نصوص، وذلك لسد أي باب ووقف أي طريق يتخذه الإخوان للإضرار بالدولة.





وناشد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان، المواطنين، بعد أخذ أي عملات ورقية مكتوب عليها نصوص، حتى نبطل هذه الدعوات الإخوانية.





وشدد النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان، على ضرورة وقف التعامل مع العملات المكتوب عليها عبارات نصية، سواء في الأسواق أو التعاملات البنكية.



