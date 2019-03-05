اجتماع طارئ لمجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس لبحث إغلاق مصلى باب الرحمة

أعلن مجلس الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أنه سيعقد اجتماعا طارئا، صباح اليوم، لبحث التطورات الخطيرة التي تتعلق بمبنى مصلى باب الرحمة.



وأمهلت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، مساء الاثنين، مجلس الأوقاف في مدينة القدس المحتلة، أسبوعا، للرد على طلب سلطات الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة.



وهددت المحكمة بأنه إذا لم يستجب "مجلس الأوقاف الإسلامية" في غضون أسبوع، فإنها ستصدر أمر إغلاق المصلى.



وأكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا، وهو تابع للمسجد الاقصى، وليس هناك لأحد سيطرة عليه إلا الأوقاف الإسلامية.