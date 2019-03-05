لو مسافر بالقطار والميعاد اتلغى.. اعرف طريقة إعادة التذكرة واسترداد ثمنها | خدمات

يصاب العديد من المواطنين بالحيرة حينما يحجزون تذكرة سفر عن طريق القطارات، ويتم تأجيل السفر فجأة لظرف ما، ولا يعرفون حينها هل يستطيعون رد التذكرة واستعادة ثمنها أم لا؟، وهل سيتم استعادة ثمنها بشكل كامل؟ أم سيتم خصم جزء منه؟.



ويقدم "صدى البلد" في السطور التالية إجابة عن هذه الأسئلة التي هي محل اهتمام البعض منا، وذلك من خلال استعراض الطرق القانونية الخاصة برد تذاكر القطارات واستعادة ثمنها طبقا إلى اللوائح المتعلقة بالسفر عبر سكك حديد مصر.



وطبقا إلى اللوائح، فإنه يحق لكل من سبق له حجز تذكرة وعَدَلَ عن السفر، رد التذكرة، واسترداد ثمنها، ولكن بشرط تقديمها إلى ناظر المحطة الصارف لها، بمدة تزيد عن 48 ساعة قبل ميعاد قيام القطار المنصرفة عليه التذكرة، وفي هذه الحالة لا يسقط حقه في رد التذاكر واسترداد ما دفعه، كما لا يجوز اعتماد التذكرة للسفر بها على أي قطار آخر.



وتشير لوائح السفر بهيئة سكك حديد مصر إلى أنه عند رد التذكرة؛ يتم خصم 20% "مصاريف إدارية" من ثمنها الشامل، بالإضافة إلى 10 قروش أعمال خيرية و40 قرش دمغة توقيع.