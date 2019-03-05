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الأرصاد تتوقع استمرار الأمطار الغزيرة مع نشاط الرياح.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:44 ص
ارشيفية
ارشيفية
شيماء مجدي
أفاد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات باستمرار سقوط الأمطار الغزيرة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وستصل خفيفة على شمال الصعيد.

وأكد "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" والمذع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، أن الرياح نشيطة على جنوب وشمال سيناء وجنوب البلاد، مشيرا إلى أن درجات الحرارة لن تشهد انخفاضا كبيرا فيها ولكن نشاط الرياح يشعر المواطن ببرودة فى الطقس.

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