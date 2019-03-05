نتنياهو يكشف زياراته السرية لدول عربية وإسلامية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استهل خطابه دعاية انتخابية بالكشف عن زياراته السرية، لعدة دول عربية وإسلامية منها أذربيجان، وعمان وأفغانستان.



وقالت الصحيفة أن نتنياهو بدأ دعايته الانتخابية، خلال اجتماع بأعضاء مركز حزب الليكود، بمدينة تل أبيب، بخطاب هاجم فيه منافسه "جانتس" ووسائل الإعلام العبرية.



وأفادت وسائل الإعلام العبرية، أن حزب الليكود طالب بنقل خطاب نتنياهو ببث مباشر عبر وسائل الإعلام، لكن وبعد اعتراض حزب "العمل"، منعت اللجنة المركزية للانتخابات بث الخطاب.



وأضافت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو صافح الوزير السابق بالحزب، "جدعون ساعر"، وطلب منه التوحد لخوض الانتخابات، التي قال عنها أنها لن تكون سهلة، ووصفها بالحرب.



ووفقا للصحيفة العبرية، هاجم نتنياهو في خطابه تحالف "كحول لفان" ووصفه باليساري الضعيف وحذر من وصوله إلى الحكم، مشددا على أنه لن يتمكن من تشكيل الحكومة إلا بدعم من الأحزاب العربية.وأضاف: "بيني جانتس، يعلم أن معظم الشعب تدعم طريقنا السياسية، طريق الليكود".



وزعم نتنياهو أن جانتس ولبيد سيعملان على الانسحاب من الضفة الغربية المحتلة وإخلاء المستوطنات، مؤكدًا أن الليكود لن تقدم على خطوة مماثلة.



ولفت نتنياهو، إلى أن عودة اليسار إلى الحكم، سيقود إلى طريق خنوع وضعف وتنازلات، وشدد على أن جانتس لن يستطيع الصمود أمام الضغوط الدولية بشأن الاستيطان، وسينهار بعد ربع ساعة وسط هذه الضغوط.



وبحسب صحيف "يديعوت"، كرر نتنياهو هجومه على وسائل الإعلام معتبرًا أنها منحازة لمعسكر اليسار الصهيوني، قائلا: "الشعب هو صاحب السيادة، وليست وسائل الإعلام".



وتابع نتنياهو "أنا لا أذكر تعبئة مضادة لنا من قبل وسائل الإعلام واليسار، وأمام إنجازاتنا الهائلة، لا يستطيعون الانتصار علينا، هم يحاولون إخراجي من الملعب حتى يسقطوا اليمين والليكود من السلطة".