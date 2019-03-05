ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

قبل ما تعاقب حاسب.. طرق عقاب الطلاب حول العالم أبرزها حيلة البازلاء والنوتي كورنر.. وخبراء يوضحون طرق العقاب المناسبة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:59 م
صدى البلد
ريهام قدري
  • واقعة ضرب المدرس للطالب بالفصل تثير الجدل
  • كشف الحقيقة وانقسام الآراء عن طريقة العقاب
  • خبراء يوضحون طرق العقاب المناسبة
  • طرق عقاب الطلاب حول العالم

أثارت واقعة ضرب طالب داخل الفصل من مدرس جدلا كبيرا، وانتشرت الواقعة عند تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يشير إلى قيام معلم بضرب طالب بإحدى مدارس الإسكندرية، بطريقة وحشية وسط محاولة الطالب تفادى الضرب الموجه إليه، وحاول بعض الطلاب التدخل لحماية زميلهم، إلا أن المدرس رفض واستمر فى توجيه الضرب إلى الطالب بعصا خشبية.

انقسام الآراء بين مؤيد ومعارض
ومع التحريات حول الواقعة، اتضح أن الطالب قام بسب المدرس بالفصل أثناء شرحه للمنهج، ومن هنا انقسمت الآراء فوجدنا البعض يؤيد ما فعله المدرس بالطالب وأنه يستحق فوق العقاب عقابا، حيث إن الطالب يحتاج إعادة تأهيل لأنه لن يحترم مدرسه، كما أنه وجه له بعض الألفاظ غير اللائقة.

في حين تعاطف البعض مع الطالب، مؤكدين أن هناك طرقا عديدة للعقاب لم تكن بالضرب كما فعل المدرس بالطالب وكما ظهر بالفيديو. المتداول.

خبراء يوضحون طرق العقاب المناسبة
أكد الخبير التربوي بشئون الطفل أحمد عاصم أن العقاب أحيانا يكون بطريقة مندفعة دون التفكير، وهذا ما يترتب عليه أخطاء عديدة، مشيرا إلى أن الوزارة منعت الضرب والعنف بالمدارس، ولكن يستغل بعض الطلاب هذا القرار ويستخدمون طرقا غير سليمة متحامين في القرار الذي أصدرته الوزارة.

وقال أحمد إن الطرق الفعالة لهؤلاء الطلاب هى التعنيف بدون ضرب، مثل القيام بعمل يومي أمام زملائه كنوع من العقاب وسيكون هذا نوعا من الأعمال التطوعية بالمدرسة أو الفصل.

وقدم المستشار النفسي محمد جودة طرق عقاب مناسبة لا تؤذي الطالب نفسيا وتحمي المدرسين من المساءلات القانونية أو تحويلهم للتحقيق مثلما حدث مع مدرس الإسكندرية الذي وجه الضرب للطالب الذي سبه داخل المدرسة.

1- حذف درجات من الطالب، وهذا الأسلوب يؤثر بشدة على الطالب الملتزم والحريص على درجاته، ومستواه الدراسي.

2- إبلاغ إدارة المدرسة بالتعامل مع الطالب المخطئ بطريقة قانونية، مثل إعلام أهله عن سلوكه، واستدعائهم.

3- تهديد الطالب بالفصل من التعليم وإخطار الوزارة بتصرفاته.

طرق عقاب الطلاب حول العالم
تضع بعض المدارس حول العالم طرقا مختلفة للعقاب دون اللجوء إلى الضرب أو التوبيخ داخل المدارس، وقد يعتبر أفضل هذه الطرق:
النمسا: يجلس الطالب في ركن يعرف باسم "النوتي كورنر" بمفرده دون مشاركة أصدقائه في أي نشاطات، كما أنه يقوم بخدمة زملائه لمدة يوم كامل.

تايلاند: تعتمد بعض المدارس عقاب البازلاء المجمدة، حيث تنثر على الأرض ويجبر الطفل على الركوع عليها، كما أن الآباء يعتمدون مثل هذه الطريقة في عقاب الطفل المذنب.

اليابان: تقديم امتحان مفاجئ للطلاب المخطئ بعد إخطار الإدارة، واعتماد علامات الامتحان المفاجئ للطالب المخطئ بامتحانات نهاية العام.

ترشيحاتنا

البنتاجون يهدد تركيا بـ عواقب وخيمة حال امتلاكها أنظمة إس 400

دراسة: مشروبات الدايت تسبب السكتة الدماغية والموت المبكر

الأهلي يعود من بعيد.. ريمونتادا حمراء برعاية لاتينية تحبس أنفاس الجميع

الكويت تكشف سبب زيادة الرسوم على الوافدين

دوللي شاهين تبهر متابعيها على انستجرام بهذه الإطلالة.. صورة

خبراء: الكتابة على العملة يفقدها قيمتها.. مصدر مصرفي: عملات بلاستيكية العام المقبل لمنع التجاوزات

أسرع 3 مشروبات لحرق الدهون

شرط وحيد لإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

بورصة الدواجن.. انخفاض أسعار الفراخ البيضاء

صدى البلد مع مصابي حادث البحيرة.. أحد الناجين: مش مصدق إني عايش

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي

ريهام سعيد تطلب من جمهورها الدعاء لابنها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب فكرة فوتوسيشن السبعينيات: الفكرة خدت يوم.. خطوات التنفيذ طولت.. وأقنعنا الترزى أنها مسرحية

شاهد.. بري لارسون خلال العرض الخاص لفيلمها Captain Marvel

في عيد ميلادها الـ23.. شاهد أبرز إطلالات تايلور هيل

ديلي ميل: نور يشبه تمثال المسيح يظهر بسماء مدينة إيطالية .. صور

نائب وزير النقل يبحث مع البنك الأوروبي تطوير المترو وشراء قطارات جديدة

فيديو

تعرف على حكيم الأب وخصوصيته مع أولاده.. فيديو
فيديوجراف| الحكومة ترد على 13 شائعة في 7 أيام
نوستالجيا.. سيدة الشاشة: بنتى أتظلمت فنيا.. وأهلى عارضوني بالتمثيل.. فيديو
شاهد.. طريقة عمل كورن دوج مع الشيف هالة فهمي
سعفان: 3.4 تريليون جنيه تكلفة إنشاء مشروعات لتوظيف الشباب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟