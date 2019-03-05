قبل ما تعاقب حاسب.. طرق عقاب الطلاب حول العالم أبرزها حيلة البازلاء والنوتي كورنر.. وخبراء يوضحون طرق العقاب المناسبة

واقعة ضرب المدرس للطالب بالفصل تثير الجدل

كشف الحقيقة وانقسام الآراء عن طريقة العقاب

خبراء يوضحون طرق العقاب المناسبة

طرق عقاب الطلاب حول العالم

انقسام الآراء بين مؤيد ومعارض

خبراء يوضحون طرق العقاب المناسبة

طرق عقاب الطلاب حول العالم

أثارت واقعة ضرب طالب داخل الفصل من مدرس جدلا كبيرا، وانتشرت الواقعة عند تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يشير إلى قيام معلم بضرب طالب بإحدى مدارس الإسكندرية، بطريقة وحشية وسط محاولة الطالب تفادى الضرب الموجه إليه، وحاول بعض الطلاب التدخل لحماية زميلهم، إلا أن المدرس رفض واستمر فى توجيه الضرب إلى الطالب بعصا خشبية.ومع التحريات حول الواقعة، اتضح أن الطالب قام بسب المدرس بالفصل أثناء شرحه للمنهج، ومن هنا انقسمت الآراء فوجدنا البعض يؤيد ما فعله المدرس بالطالب وأنه يستحق فوق العقاب عقابا، حيث إن الطالب يحتاج إعادة تأهيل لأنه لن يحترم مدرسه، كما أنه وجه له بعض الألفاظ غير اللائقة.في حين تعاطف البعض مع الطالب، مؤكدين أن هناك طرقا عديدة للعقاب لم تكن بالضرب كما فعل المدرس بالطالب وكما ظهر بالفيديو. المتداول.أكد الخبير التربوي بشئون الطفل أحمد عاصم أن العقاب أحيانا يكون بطريقة مندفعة دون التفكير، وهذا ما يترتب عليه أخطاء عديدة، مشيرا إلى أن الوزارة منعت الضرب والعنف بالمدارس، ولكن يستغل بعض الطلاب هذا القرار ويستخدمون طرقا غير سليمة متحامين في القرار الذي أصدرته الوزارة.وقال أحمد إن الطرق الفعالة لهؤلاء الطلاب هى التعنيف بدون ضرب، مثل القيام بعمل يومي أمام زملائه كنوع من العقاب وسيكون هذا نوعا من الأعمال التطوعية بالمدرسة أو الفصل.وقدم المستشار النفسي محمد جودة طرق عقاب مناسبة لا تؤذي الطالب نفسيا وتحمي المدرسين من المساءلات القانونية أو تحويلهم للتحقيق مثلما حدث مع مدرس الإسكندرية الذي وجه الضرب للطالب الذي سبه داخل المدرسة.1- حذف درجات من الطالب، وهذا الأسلوب يؤثر بشدة على الطالب الملتزم والحريص على درجاته، ومستواه الدراسي.2- إبلاغ إدارة المدرسة بالتعامل مع الطالب المخطئ بطريقة قانونية، مثل إعلام أهله عن سلوكه، واستدعائهم.3- تهديد الطالب بالفصل من التعليم وإخطار الوزارة بتصرفاته.تضع بعض المدارس حول العالم طرقا مختلفة للعقاب دون اللجوء إلى الضرب أو التوبيخ داخل المدارس، وقد يعتبر أفضل هذه الطرق:النمسا: يجلس الطالب في ركن يعرف باسم "النوتي كورنر" بمفرده دون مشاركة أصدقائه في أي نشاطات، كما أنه يقوم بخدمة زملائه لمدة يوم كامل.تايلاند: تعتمد بعض المدارس عقاب البازلاء المجمدة، حيث تنثر على الأرض ويجبر الطفل على الركوع عليها، كما أن الآباء يعتمدون مثل هذه الطريقة في عقاب الطفل المذنب.اليابان: تقديم امتحان مفاجئ للطلاب المخطئ بعد إخطار الإدارة، واعتماد علامات الامتحان المفاجئ للطالب المخطئ بامتحانات نهاية العام.