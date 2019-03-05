مستقبل وطن ينظم عددا من الفعاليات بمحافظات الجمهورية

يواصل حزب مستقبل وطن فعالياته فى إطار السياسة التى يتبناها الحزب من تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجانى وتوزيع العلاج على المرضى وحملات تنظيف وتجميل الشوارع، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة بجميع محافظات الجمهورية .





نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على الأطفال وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان بوحدة ثالث أكتوبر الصحية، فضلا عن تنظيم زيارة لمدرسة النجاح للتربية الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة بالجيزة وتوزيع الهدايا عليهم، بجانب التبرع بأجهزة قياس الضغط والسكر للوحدة الصحية بالبدرشين.





فيما وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، شنط وأدوات مدرسية على الأطفال الأيتام بمدارس إدارة أبو زنيمة التعليمية.



