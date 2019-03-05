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محافظات

رئيس مركز أبو قرقاص يشدد على أهمية دور العبادة لمواجهة محو الأمية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:56 م
صدى البلد
ايمن رياض
عقدت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، اجتماعًا، لمناقشة طرق تفعيل خطة محو الأمية، للبدء في تفعيل البروتوكولات الموقعة مع الجهات الشريكة.

أكد العقيد محمد صلاح رئيس المركز خلال الاجتماع أنه تم فتح الفصول من أول مارس الحالي بمشاركة التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضة والرى والأوقاف والأزهر والوحدات القروية للمساهمة فى محو الأمية خلال العام الحالي، تنفيذًا لخطة مشروع (قرية بلا أمية) للقضاء على الأمية بالمركز.

وأضاف أن الاجتماع أوصى بتفعيل دور العبادة وصفحات التواصل الاجتماعي، بأهمية وضرورة محو الأمية، وتحفيز الدارسين الحاصلين على الشهادة، كما أوصى بتسهيل الإجراءات من قبل رؤساء القرى والجهات المشاركة فى فتح الفصول والتوعية الشاملة بمحو الأمية لما لها من تأثير على التنمية، منوها بأنه سيتم توزيع قاعدة البيانات للأميين على الجهات المشاركة.

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