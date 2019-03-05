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وزير بريطاني: ماي قد تمنح نواب حزبها حرية التصويت على بريكست دون اتفاق

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 03:47 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ، تفكر في منح نواب البرلمان من حزب المحافظين حرية التصويت على مسألة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق، في محاولة واضحة لتجنب حدوث استقالات وزارية جماعية.

وأضاف المسؤول البريطاني - في تصريحات نشرتها صحيفة "الاندبندنت" اليوم / الثلاثاء/ أن ماي تفكر مليًا في هذه الخطوة ، رغم الانتقاد الحتمي الذي سيظهرها كشخص أضعف من أن يفرض سياسة جماعية بشأن هذه المسألة .

ولفت إلى أن ماي ستواجه موجة كبيرة من الاستقالات إذا أجبرت أعضاء حزبها على تأييد أو رفض الخروج من التكتل الأوروبي.
وأشار إلى أن الحكومة البريطانية يمكنها الآن أن توافق على وضع "آلية تحكيم" للتخلص من مبدأ "مساندة أيرلندا" بدلًا من طلب مهلة زمنية محددة له أو وضع شروط صارمة للخروج.

وحسب الصحيفة، فقد استبعد الاتحاد الأوروبي وضع مهلة زمنية محددة لهذا المبدأ أو وضع آلية خروج من جانب واحد، مما أجبر بريطانيا على الرجوع إلى نظام تحكيم أضعف.

يذكر أن "مبدأ المساندة " سياسة تأمين تسعى إلى تجنب فرض قيود صارمة على الحدود بين جمهورية أيرلندا ، وأيرلندا الشمالية والتي تعد جزءًا من المملكة المتحدة، وضمان استمرار الوضع الحالي في أيرلندا الشمالية حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، والتزامها بالقوانين الجمركية الأوروبية المعمول بها أيضا في الجمهورية الأيرلندية، بهدف تسهيل حركة البضائع والأفراد بين شطري الجزيرة الأيرلندية.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب توجه النائب العام البريطاني، جيفري كوكس، والوزير المكلف بشئون بريكست، ستيفن باركلي، إلى ( بروكسل ) لإجراء محادثات في وقت لاحق بشأن مسألة الحدود الأيرلندية "الشائكة".

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