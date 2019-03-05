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فن

الطوق والأسورة يفتتح أيام الشارقة المسرحية بالإمارات‎

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 04:57 م
صدى البلد
سعيد فراج
يشارك البيت الفنى للمسرح بالعرض المصرى "الطوق والأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح ، من إخراج ناصر عبدالمنعم، فى افتتاح أيام الشارقة المسرحية فى دورتها التاسعة والعشرين بإمارة الشارقة بالإمارات ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس الجارى فى بيت النابودة.

جدير بالذكر ان مشاركة العرض بأيام الشارقة المسرحية تأتي لفوز العرض بجائزة أفضل عرض مسرحي عربي و ذلك ضمن عروض المسار الثاني "عروض جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لعام ٢٠١٨" بمهرجان المسرح العربى و الذي عقد العام الجاري خلال شهر يناير الماضي.

كان عرض "الطوق و الأسورة" تم عرضه ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في عام ١٩٩٦، وأعيد إنتاجه مرة أخرى في عام ٢٠١٨ ليعرض ضمن احتفاء المهرجان بيوبيله الفضي ، تدور أحداث العرض فى صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، والعرض يقدم كما كان وقت عرضه، مع بعض التغييرات لمواكبة الأحداث الحالية.

"الطوق والأسورة" عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل علي، غناء كرم مراد، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.
الطوق والأسورة يفتتح أيام الشارقة المسرحية بالإمارات‎
الطوق والأسورة يفتتح أيام الشارقة المسرحية بالإمارات‎
الطوق والأسورة يفتتح أيام الشارقة المسرحية بالإمارات‎

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