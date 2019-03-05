محافظ السويس يوجه بسرعة رفع الإشغالات بمنطقة السحاب

وجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، المهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل، بسرعة استكمال رفع الإشغالات بمنطقة السحاب بالصباح، وسرعة إنهاء توصيل التيار الكهربائي للمنطقة البديلة لتجار الخردة على طريق السويس الاسماعيلية بالجناين والتأكيد على توفير باقي الخدمات والمرافق للمنطقة.



وشدد "صقر" على أهمية قيام حي فيصل بالتنبيه على أصحاب الأبراج والعمارات المطلة على الشارع بمنطقة السحاب بعمل أرصفة وبلدورات أسفل الأبراج، كما تم تكليف المهندس وجدي السيد مدير عام الطرق بالبدء في تمهيد طريق السحاب في الاتجاهين استعدادا لأعمال التطوير والرصف.



وتفقد محافظ السويس أعمال إصلاح الكابل الكهربائي الرئيسي أمام شركات البترول بطريق صلاح نسيم، مشددا على المهندس حسن زعرب رئيس قطاع الكهرباء بالسويس بسرعة إنهاء الأعمال والتأكيد على إعادة التيار الكهربائي مرة اخرى.



كما واصل المحافظ الجولة بطريق صلاح نسيم لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بطريق السويس القاهرة وتطوير ميدان فكري زاهر.



رافق المحافظ في جولته اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد، ورؤساء أحياء فيصل والسويس وعتاقة، وفريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة.