وزير الثقافة تنعى نادية عبد العزيز مدرب كورال تنمية مواهب الأوبرا

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتورة نادية عبد العزيز مدرب كورال الغناء بمركز تنمية المواهب بالأوبرا والتى غيبها الموت صباح اليوم الثلاثاء 5 مارس .



وقالت الوزيرة إن الراحلة ساهمت فى إعداد اجيال جديدة واعدة فنيا وقادرة على حفظ وحماية تراث الطرب العربى وأشارت الى أسلوبها المتميز فى تدريس الفنون، مؤكدة انها تركت بصمة واضحة فى تأهيل العديد من شباب الموهوبين.



يذكر أن الدكتورة نادية عبد العزيز أتمت دراستها في ميونخ بألمانيا عام 1967 ، وعملت أستاذا بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ووكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث بها، كما شغلت منصب وكيل معهد الفنون الموسيقية بدولة الكويت، وقامت بتدريب العديد من فرق الاطفال منها فريق أطفال مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية الذي حصل علي الجائزة الاولى في مسابقة دار الاوبرا عام 1997 ، تم تكريمها فى مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية عام 2003 ومهرجان النيل الدولي لأغنية الطفل فى نفس العام .