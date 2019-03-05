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احتفالات داخل القصر الملكي البريطاني.. تعرف على السبب

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:44 م
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
أقامت الملكة البريطانية إليزابيث حفلا رسميا بقصر بكنجهام اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الخمسين لتنصيب ابنها الأكبر تشارلز أميرا لويلز.

وحضر أفراد بارزون من الأسرة الملكية، بينهم الأميران وليام وهاري ابنا تشارلز وزوجتاهما كيت وميجان، الحفل الذي قال القصر الملكي إنه تكريم لما قدمه الأمير تشارلز من خدمات لويلز طيلة خمسين عاما.

وصار تشارلز أميرا لويلز، وهو لقب يشغله تقليديا ولي عهد التاج البريطاني، في يوليو عام 1958 وكان عمره آنذاك تسع سنوات. وتولى رسميا مهام منصبه في حفل أذاعه التلفزيون بقلعة كارنارفون في يوليو عام 1969.

وجرى عرض الشعارات الملكية التي وضعها تشارلز في تلك المناسبة، إلى جانب التاج والسيف وشعارات ملكية أخرى خلال الحفل الرسمي الذي أقيم اليوم الثلاثاء.

وشاركت شخصيات من جمعيات خيرية مقرها ويلز في الحفل، فيما أدى طلاب بكلية ويلز الملكية للموسيقى والدراما عروضا موسيقية. وألقى جاستن ويلبي أسقف كانتربري خطابا في الحفل.

وسيكون تشارلز (70 عاما) أكبر ملوك بريطانيا سنا لدى تولي العرش عندما يخلف الملكة إليزابيث (92 عاما)، وهي صاحبة الرقم القياسي لأطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.

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