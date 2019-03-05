شكري: متابعة دولية لتمويل الميليشيات المسلحة في ليبيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك جهودا مبذولة من أجل استعادة المؤسسات العسكرية الليبية، وتواجد الشرطة داخل عاصمة طرابلس للسيطرة على الأوضاع.



أضاف "شكرى" خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين" مصر، وتونس، والجزائر "، أن هناك اهتماما للوصول إلى حل جذري لإنهاء الأزمة الليبية، موضحا ان المجتمع الدولي يرصد ما يتم من تمويل ميليشيات الجماعات الارهابية داخل ليبيا.



وأكد "شكري" أنه يوجد اتفاق لإنهاء الصراعات على الأراضي الليبية، والقضاء على الجماعات المتطرفة .



وتابع: هناك تساؤلات حول دور الميليشيات المسلحة في ليبيا من أجل استمرار الصراع على الأراضي الليبية، مشيرا إلى وجود اهتمام جذري من أجل القضاء على تلك الجماعات، وإنهاء الأزمة الليبية التي تؤثر على المنطقة العربية بأكملها.

