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فن

ملتقى بيروت السينمائي يختار فيلم ستموت في العشرين

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:02 م
صدى البلد
محمد نبيل
أعلن ملتقى بيروت للأفلام عن اختياره لفيلم ستموت فى العشرين للمخرج أمجد أبو العلا والمنتج حسام علوان ضمن مشاريع الأفلام المختارة.

فيلم "ستموت فى العشرين" هو الفيلم الروائى الطويل الأول للمخرج السودانى أمجد أبو العلاء، المستوحى عن قصة "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب الروائى حمور زيادة، إذ يولد مزامل فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تصله نبوءة تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، فيعيش أيامه فى خوف وقلق إلى أن يظهر فى حياته سليمان، وهو مصور سينمائى متقدم فى العُمر، فهل سيخرج مزامل من الكابوس الذى أصبح ملازمًا له وكيف سيعيش حياته وهو محاصر بأقاويل عن موته القريب؟.

يعتبر هذا الفيلم الروائى الأول فى تاريخ السودان منذ فترة طويلة، وحصل على منح مالية من عدة جهات ومأخوذة أحداثه عن قصة قصيرة للروائى السودانى حمور زيادة، فى عوالم صوفية.

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