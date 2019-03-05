أيمن حفني لـ شيكابالا : كل سنة وأنت طيب يا ساحر

هنأ أيمن حفني لاعب الزمالك، صديقه محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك المعار لأبولون سميرنى اليونانى، بمناسبة عيد ميلاده الـ33".



ونشر "حفنى" صورة له برفقة شيكابالا، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق قائلاََ: "‏عيد ميلاد سعيد شيكابالا ".



ويحتفل اليوم الثلاثاء 5 مارس، شيكابالا مهاجم القلعة البيضاء المعار لأبولون سميرنى اليونانى بعيد ميلاده رقم 33، حيث إنه من مواليد 5 مارس عام 1986.





