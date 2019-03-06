إسعاد يونس:عادل إمام طلب مني تغيير اسمي لهذا السبب.. فيديو

قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ، إن مدينة شرم الشيخ رقعة مهمة على أرض مصر ، موضحًة أن قارة آسيا تتمتع بزخم فنى وأصول عريقة .



وأشارت "يونس" خلال لقاء خاص عبر فضائية "الغد" ،اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، إلى أن الديجيتال ميديا عرفتنا على فنون جديدة ، معربًة عن سعادتها بتكريم رموز الفن لأن الممثل الجيد عملة نادرة .



وأضافت أن تحمست كثيرًأ لمهرجان شرم الشيخ ورئاستها الشرفية له.



وتابعت :"الزعيم عادل إمام طلب منى تغيير اسمى ليكون إسعاد مصر بدلًا من إسعاد يونس لأنها صاحبة السعادة لجميع المصريين".

