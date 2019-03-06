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إسعاد يونس:عادل إمام طلب مني تغيير اسمي لهذا السبب.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ، إن مدينة شرم الشيخ رقعة مهمة على أرض مصر ، موضحًة أن قارة آسيا تتمتع بزخم فنى وأصول عريقة .

وأشارت "يونس" خلال لقاء خاص عبر فضائية "الغد" ،اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، إلى أن الديجيتال ميديا عرفتنا على فنون جديدة ، معربًة عن سعادتها بتكريم رموز الفن لأن الممثل الجيد عملة نادرة .

وأضافت أن تحمست كثيرًأ لمهرجان شرم الشيخ ورئاستها الشرفية له.

وتابعت :"الزعيم عادل إمام طلب منى تغيير اسمى ليكون إسعاد مصر بدلًا من إسعاد يونس لأنها صاحبة السعادة لجميع المصريين".

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