إسعاد يونس:عادل إمام طلب مني تغيير اسمي لهذا السبب.. فيديو

قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ، إن مدينة شرم الشيخ رقعة مهمة على أرض مصر ، موضحًة أن قارة آسيا تتمتع بزخم فنى وأصول عريقة .
وأشارت "يونس" خلال لقاء خاص عبر فضائية "الغد" ،اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، إلى أن الديجيتال ميديا عرفتنا على فنون جديدة ، معربًة عن سعادتها بتكريم رموز الفن لأن الممثل الجيد عملة نادرة .
وأضافت أن تحمست كثيرًأ لمهرجان شرم الشيخ ورئاستها الشرفية له.
وتابعت :"الزعيم عادل إمام طلب منى تغيير اسمى ليكون إسعاد مصر بدلًا من إسعاد يونس لأنها صاحبة السعادة لجميع المصريين".
وأشارت "يونس" خلال لقاء خاص عبر فضائية "الغد" ،اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، إلى أن الديجيتال ميديا عرفتنا على فنون جديدة ، معربًة عن سعادتها بتكريم رموز الفن لأن الممثل الجيد عملة نادرة .
وأضافت أن تحمست كثيرًأ لمهرجان شرم الشيخ ورئاستها الشرفية له.
وتابعت :"الزعيم عادل إمام طلب منى تغيير اسمى ليكون إسعاد مصر بدلًا من إسعاد يونس لأنها صاحبة السعادة لجميع المصريين".