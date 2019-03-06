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حوادث

شاهد .. أحدث معدات الكشف وإبطال المفرقعات

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:02 م
احدث معدات الكشف
احدث معدات الكشف وابطال المفرقعات
مصطفى الرماح
عرضت الإدارة العامة للحماية المدنية أحدث الأجهزة والمعدات التى تستخدمها الإدارة في عمليات إطفاء الحرائق والكشف وإبطال مفعول العبوات المتفجرة والإنقاذ النهرى.

يذكر أن وزارة الداخلية، أقامت اليوم احتفالا بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية بمقر الادارة العامة للحماية المدنية تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبحضور عدد من مساعدى الوزير وأسر شهداء ومصابى الحماية المدنية.
شاهد .. أحدث معدات الكشف وإبطال المفرقعات
شاهد .. أحدث معدات الكشف وإبطال المفرقعات
شاهد .. أحدث معدات الكشف وإبطال المفرقعات
شاهد .. أحدث معدات الكشف وإبطال المفرقعات
شاهد .. أحدث معدات الكشف وإبطال المفرقعات
شاهد .. أحدث معدات الكشف وإبطال المفرقعات

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