شاهد .. أحدث معدات الكشف وإبطال المفرقعات

عرضت الإدارة العامة للحماية المدنية أحدث الأجهزة والمعدات التى تستخدمها الإدارة في عمليات إطفاء الحرائق والكشف وإبطال مفعول العبوات المتفجرة والإنقاذ النهرى.



يذكر أن وزارة الداخلية، أقامت اليوم احتفالا بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية بمقر الادارة العامة للحماية المدنية تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبحضور عدد من مساعدى الوزير وأسر شهداء ومصابى الحماية المدنية.

