هالة الجوهري قائم بأعمال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

أصدر الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتعيين المهندسةهالة أحمد محمد الجوهري مساعدًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية لمدة عام. وتكليفها بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".





والمهندسة هالة الجوهري حاصلة على بكالوريوس هندسة الالكترونيات والاتصالات من جامعة القاهرة عام 1994 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. وماجستير إدارة أعمال من جامعة وارويك، المملكة المتحدة في يوليو 2015.





يذكر ان المهندسة هالة الجوهري كانت تشغل منصب رئيس مراكز الشرق الأوسط وأفريقيا بشركةIBM سيرفيسس قادت من خلالها مؤسسة توصيل خدمة عملاء لأكثر من 1500 متخصص عبر 4 دول: مصر، المغرب، باكستان وجنوب افريقيا لِخدمة عملاء شركه IBM حول العالم في مجالات الاستراتيجيات الرقمية، كما تولت الجوهري قيادة مؤسسة متخصصة في توصيل الخدمات لعملاء شركه IBM حول العالم في مجالات الاستراتيجيات الرقمية، والتطوير المتخصص، وخدمات الاختبار والأنظمة المدمجة. كما قامت هالة الجوهري بقيادة عملية الحصول على اندماج شركة ذات 400 موظف بنجاح من اجل شركة IBM.



