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محافظات

محافظ كفرالشيخ: مراقبة الشوارع بالكاميرات وأمن المواطن خط أحمر

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:34 م
صدى البلد
محمود زيدان
تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أعمال مراقبة الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة كفرالشيخ كمرحلة أولى، والمراكز بالمرحلة الثانية بكاميرات المراقبة ضمن مشروع يشمل دائرة المحافظة، لتأمين المنشآت وحماية المواطنين، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن، ويعد ذلك تفعيلًا لأهم بنود برتوكول الشركة المصرية للاتصالات ومحافظة كفرالشيخ.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أن حماية المواطنين والمارة هي مسئوليتنا جميعًا، وأمن المواطن خط أحمر، ولن نسمح بتجاوز القانون أو انتهاك حقوق المواطنين، أو المساس بأمنهم وسلامتهم، لافتًا انه تم في هذا المخطط استخدام أحدث أجهزة كاميرات المراقبة وخطوط الربط فائقة السرعة التي تتمكن من تسجيل التحركات في هذه الميادين والشوارع والمواقع الحيوية 24 ساعة، ولا تتأثر فى حالة فصل التيار الكهربائي ولا تتلف بتعرضها للعوامل الجوية أو محاولة تعطيلها، وهى خدمة جديدة متميزة تقدمها الشركة المصرية للاتصالات لأول مرة في كفرالشيخ بما يضمن أمن وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ كفرالشيخ برؤساء المراكز والمدن لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة.
محافظ كفرالشيخ: مراقبة الشوارع بالكاميرات وأمن المواطن خط أحمر
محافظ كفرالشيخ: مراقبة الشوارع بالكاميرات وأمن المواطن خط أحمر
محافظ كفرالشيخ: مراقبة الشوارع بالكاميرات وأمن المواطن خط أحمر

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