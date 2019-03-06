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رياضة

ريال مدريد يعلن مدة غياب فينيسيوس عن الملاعب

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:00 م
صدى البلد
أحمد هاني
كشف فريق ريال مدريد الإسبانى عن طبيعة إصابة البرازيلى فينيسيوس جونيور جناح الملكى، والتى تعرض لها ضد أياكس أمستردام الهولندى فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا وانتهت بهزيمة مُذلة للمرينجى 1-4.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمى، أن فينيسيوس جونيور يعانى من تمزق فى أربطة الكاحل للساق اليمنى ومن المتوقع غيابه لمدة تصل إلى شهرين ونصف بعد الإصابة التى تعرض لها فى اللقاء ليخرج على أثرها في الدقيقة 35 ويتسبب فى أزمة هجومية للملكى.

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