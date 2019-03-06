مطار ليبي يعلن فتح الأجواء بعد إغلاقها لأسباب أمنية

أعلن المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة الليبي الدولي فتح الأجواء أمام حركة الطيران، وذلك بعد إغلاقها ساعات لأسباب أمنية.



وأشار المكتب الإعلامي للمطار عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إلى أن الحركة عادت لطبيعتها في المطار، وأن الطائرات القادمة من وإلى تونس وإسطنبول تسير وفق الرحلات المجدولة.



وكانت مصلحة الطيران المدني قد أصدرت تعليماتها بإيقاف الملاحة الجوية بالمطار منذ مساء الثلاثاء، بعد اختراق طائرات دون طيار مجهولة الهوية للأجواء قرب محيط المطار.



