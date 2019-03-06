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أحمد موسى يحذر المواطنين.. لا تذهبوا لـ تركيا منعًا للاعتقال

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:36 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه حذر منذ فترة طويلة من ذهاب المواطنين لتركيا، موضحًا أن وزير الخارجية التركي قال إنه سيعتقل أى مواطن كتب أى شئ عن الدكتاتور أردوغان أو تركيا.

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أنه يحذر السياح على مستوى العالم بعدم الذهاب لتركيا.

وأشار موسى إلى أن، أى شخص عبر عن رأيه فى برنامج تلفزيونى أو على صفحته الشخصية تويتر فهو على قوائم المهددين بالاعتقال في مطارات تركيا.

وكشف موسى أن وزير خارجية تركيا يطبل لأردوغان، وأوضح موسى أنه يكره أردوغان واى شخص يدافع أو يقف معه.

وأكد موسى أن وزير الخارجية التركي يصف معارضي الديكتاتور اردوغان بالارهابيين.

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