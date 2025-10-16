قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب محمد أبو العينين: لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة.. وهم جميعا أهلي وأحبابي
ترامب يهدد حماس: سنقتلكم إن لم توقفوا عمليات الإعدام في غزة
أروى جودة تعلن عن موعد زفافها
أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من الانهيار
قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
بفستان الأميرات.. جيهان الشماشرجي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
وصول وزير الثقافة ونجوم الفن لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33
أول ظهور لإيناس الدغيدي مع زوجها في مهرجان الجونة
أخبار البلد

نيابة عن وزير الزراعة.. الصياد يفتتح المعرض الدولي الخامس والعشرون لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك

لمعرض الدولي الخامس والعشرون لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك "أجرينا 2025"،
شيماء مجدي

افتتح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات المعرض الدولي الخامس والعشرون لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك "أجرينا 2025"، وذلك نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ورافق "الصياد" من قيادات الوزارة: الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اللواء ايهاب صابر رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، والدكتور محمد سعد مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والدكتور سمير عبد المعز مدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، واللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي للجهاز.


وشهد الافتتاح ممثلي السفارات والغرف التجارية، وممثلي الشركات المحلية والدولية العاملة في مجال الدواجن والماشية والأسماك، حيث يشارك في المعرض هذه العام نحو 485 شركة تمثل 12 دولة حول العالم، حيث يشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 18 اكتوبر، دول أمريكا وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا والصين بوفود تجارية.


وتفقد الصياد ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، التي ضمت العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، كما التقي وعدد من ممثلو الشركات والمستثمرين، حيث أكد على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة في خدمة وتطوير هذا القطاع الهام وتقديم الدعم الكامل من أجل النهوض بصناعة الدواجن والثروة الحيوانية والسمكية.

وأشاد نائب وزير الزراعة، بالتكنولوجيا الحديثة في مجال تربية الدواجن من خلال المعدات الحديثة لبناء حظائر الدواجن ومعدات مصانع الأعلاف والأدوية البيطرية والأمصال واللقاحات ومجازر الدواجن.

واوضح أن وزارة الزراعة تهتم بصناعة الدواجن من خلال معاهد مراكز البحوث الزراعية المنتشرة في كافة محافظات مصر والتي تقدم الدعم الفني الكامل لأصحاب مزارع الدواجن من أجل النهوض بهذه الصناعة والإتجاه نحو آفاق التصدير.

شريك أساسي في عملية التنمية الزراعية

وأشار الصياد إلى أهمية هذه المعارض، حيث تمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والتكنولوجيا في المجالات والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، كما أكد على دعم الوزارة المستمر للمزارعين والمنتجين والمربين، مشدداً على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الزراعية.

المهندس مصطفى الصياد وزير الزراعة الدواجن الأسماك الماشية

يسرا
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
درة
مي الغيطي
