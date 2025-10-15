قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل زراعة جنوب سيناء يتفقد معصرة الزيتون برأس سدر ويعقد اجتماعاً مفاجئاً بالإدارة الزراعية

تفقد مراحل معصرة الزيتون
تفقد مراحل معصرة الزيتون
ايمن محمد


​قام المهندس عابدين علي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، بجولة تفقدية في مدينة رأس سدر، شملت معصرة الزيتون بقرية أبو صويرة وزيارة مفاجئة للإدارة الزراعية بالمدينة، وذلك لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمزارعين.
​في البداية، توجه وكيل الوزارة إلى معصرة الزيتون بأبو صويرة، حيث استقبلته حسنة فرج مديرة جمعية أبو صويرة ويس الفخراني المدير الإداري للجمعية والعاملون بالمعصرة. 

تفقد علي المراحل السبع المختلفة لعملية عصر الزيتون، بدءًا من استقبال الثمار وتنقيتها وفصل الشوائب، مرورًا بالغسل، ثم فصل التفلة والزيت عن المياه، وصولًا إلى مرحلة التعبئة. وقد حضر عملية عصر زيتون أحد المزارعين الذي عبّر عن امتنانه للخدمات وتسهيل إجراءات العصر. وخلال جولته، حرص علي على التأكيد على أهمية دقة البيانات وتفاصيل العمل بالمعصرة. كما زار مقر الجمعية وتفقد بعض السجلات والمستندات الخاصة بالعمل، موجهًا التعليمات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام العمل بها. رافقه في هذه الزيارة محمد مدير التعاون ونهى الحسيني مديرة العلاقات العامة.
​عقب ذلك، عقد وكيل وزارة الزراعة زيارة مفاجئة للعاملين بالإدارة الزراعية بمدينة رأس سدر، يرافقه الدكتورة نهى الحسيني مديرة العلاقات العامة ومحمد شاذلي مدير التعاون، وذلك لتفقد مدى انتظام العمل. 

اطمأن علي على حرص العاملين على تقديم أفضل الخدمات للمزارعين وحسن استقبالهم وتعاونهم معهم، وكان في استقباله سارة عبد العظيم مديرة الإدارة وفريق العمل. استمع وكيل الوزارة إلى بعض المشكلات التي تواجه العمل بالإدارة، وناقش مقترحات لحل وتذليل تلك العقبات، كما استمع إلى خطة عمل الإدارة والإجراءات المتخذة بشأن منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة المدعمة. ووجّه الجميع بضرورة تنظيم العمل والاهتمام بدقة البيانات في السجلات ومطابقتها على أرض الواقع. وفي نهاية اللقاء، تقدم العاملون بالإدارة بالشكر له على حرصه واهتمامه وسرعة استجابته لطلباتهم، مما يسر إنجاز الأعمال بالوجه المطلوب.
​تأتي هذه الجولات برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وأحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة.

