الأوقاف: فصل متعاطي المخدرات وتحليلات مفاجئة للموظفين

قال الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعلن أنه سيقوم بتفعيل القانون ضد متعاطي المخدرات، وفصل أي موظف بالوزارة والجهات التابعة لها لمن يثبت تعاطيه المخدرات.



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة "، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن وزارة الأوقاف جزء من الحكومة المصرية، وواجب عليها أن تبدأ بهذه المبادرة.



وأوضح أنه سيتم إجراء تحاليل طبية للموظفين، وإجراء تحليل مفاجئ، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالقانون، وأن المسألة تقدر بقدرها.



وتابع :"وزارة الأوقاف وزارة دينية، ومن المطالب أن يكون المجتمع سليم صحيًا ودينيًا".