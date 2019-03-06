7 أخبار لا تفوتك عن الزمالك اليوم الأربعاء 6-3-2019



انتظم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.



وشهد المران مشاركة أحمد مصطفى "زيزو" بشكل طبيعي، عقب تعافيه من الإجهاد الذي تعرض له في لقاء بترو أتليتكو الأنجولي الأخير وتم استبداله في الشوط الثاني لشعوره بالإجهاد.



تدريبات قوية للاعبي الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى انتظم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.وشهد المران مشاركة أحمد مصطفى "زيزو" بشكل طبيعي، عقب تعافيه من الإجهاد الذي تعرض له في لقاء بترو أتليتكو الأنجولي الأخير وتم استبداله في الشوط الثاني لشعوره بالإجهاد.



أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات قوية تأهيلية بالكرة على هامش تدريبات اليوم الاربعاء، المقامة على ملعب النادي.



وقام الجهاز بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات ،قاموا بتأدية تدريبات بالكرة تمريرات طويلة وقصيره ، كذلك بعض الفقرات البدنية ، يأتي ذلك للحفاظ على لياقة اللاعبين في ظل عودتهم من الراحة .



جروس يعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الزمالك أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات قوية تأهيلية بالكرة على هامش تدريبات اليوم الاربعاء، المقامة على ملعب النادي.وقام الجهاز بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات ،قاموا بتأدية تدريبات بالكرة تمريرات طويلة وقصيره ، كذلك بعض الفقرات البدنية ، يأتي ذلك للحفاظ على لياقة اللاعبين في ظل عودتهم من الراحة .



عقد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب النادي، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى ، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



مجلس ادارة الزمالك يعقد جلسة مع لاعبي الفريق عقد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب النادي، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى ، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني على هامش تدريب الفريق اليوم، وجه لهم خلالها التهنئة بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.



وطالبوا اللاعبين والجهاز الفني بالفوز في مباراة جورماهيا المقبلة بالكونفدرالية، ومواصلة المسيرة من أجل المنافسة على اللقب، وأكد أن مجلس الإدارة لن يبخل عليهم بأي شيئ.



وشدد مجلس النادي على أنه قرر صرف مكافأة للاعبين بعد الفوز في المباراة الأخيرة وستكون هناك مكافأة في حالة تخطي جورماهيا.



الزمالك حائر بين علاء مقلد واسماعيل يوسف لـ رئاسة بعثة الجزائر حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني على هامش تدريب الفريق اليوم، وجه لهم خلالها التهنئة بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.وطالبوا اللاعبين والجهاز الفني بالفوز في مباراة جورماهيا المقبلة بالكونفدرالية، ومواصلة المسيرة من أجل المنافسة على اللقب، وأكد أن مجلس الإدارة لن يبخل عليهم بأي شيئ.وشدد مجلس النادي على أنه قرر صرف مكافأة للاعبين بعد الفوز في المباراة الأخيرة وستكون هناك مكافأة في حالة تخطي جورماهيا.



يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي الأبيض، والقائم بأعمال أمين الصندوق، برئاسة بعثة فريق الكرة الأول في رحلة الجزائر المقبلة، استعدادا لخوض مباراة نصر حسين داي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.



الزمالك يعلن عن مكافأة خاصة حال الفوز أمام جورماهيا يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي الأبيض، والقائم بأعمال أمين الصندوق، برئاسة بعثة فريق الكرة الأول في رحلة الجزائر المقبلة، استعدادا لخوض مباراة نصر حسين داي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.



وعد مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الكروي، بصرف مكافاَت خاصة فى حالة تحقيق الفوز على جورماهيا يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية.



6 ملايين جنيه نظير الاستغناء عن نجم الزمالك وعد مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الكروي، بصرف مكافاَت خاصة فى حالة تحقيق الفوز على جورماهيا يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية.



كشف مصدر بنادي الزمالك عن اشترط المجلس الأبيض الحصول على مبلغ 6 ملايين جنيه نظير الاستغناء عن خدمات محمود عبدالعاطى "دونجا" لاعب الفريق الأبيض، المعار إلى صفوف الدراويش حتى نهاية الموسم، بشكل نهائي.



ويحاول مسئولو الدراويش الاتفاق مع اللاعب على النواحي المالية التي سيتم وضعها في تعاقده الجديد مع النادي، قبل فتح باب التفاوض بشكل رسمي مع مسئولي الزمالك لطلب الحصول على خدماته نهائيًا، في محاولة لتخفيض المبلغ المدون في العقد السابق، الخاص ببيع اللاعب.



جروس يشكو من أرضية ملعب برج العرب قبل مواجهة الزمالك وبطل كينيا كشف مصدر بنادي الزمالك عن اشترط المجلس الأبيض الحصول على مبلغ 6 ملايين جنيه نظير الاستغناء عن خدمات محمود عبدالعاطى "دونجا" لاعب الفريق الأبيض، المعار إلى صفوف الدراويش حتى نهاية الموسم، بشكل نهائي.ويحاول مسئولو الدراويش الاتفاق مع اللاعب على النواحي المالية التي سيتم وضعها في تعاقده الجديد مع النادي، قبل فتح باب التفاوض بشكل رسمي مع مسئولي الزمالك لطلب الحصول على خدماته نهائيًا، في محاولة لتخفيض المبلغ المدون في العقد السابق، الخاص ببيع اللاعب.



اشتكى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من أرضية ملعب برج العرب، وأكد خلال حديثه مع مسئولي النادي الأبيض، على أن الملعب غير صالح لخوض المباريات عليه.



وشدد جروس على أن بعض الأماكن الموجودة في أرضية الملعب “متهالكة”، مما يؤدي إلى تعرض اللاعبين للإصابات، وخسارة مجهودهم.

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