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رياضة

هدف لوكاكو يعطي الأمل لـ مانشستر يونايتد أمام سان جيرمان..فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:18 م
لوكاكو
لوكاكو
حسن العمدة
أحرز لوكاكو الهدف الأول لفريقه مانشستر يونايتد فى شباك باريس سان جيرمان، في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول ، من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب حديقة الأمراء فى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا .

وجاء هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية عن طريق لوكاكو بعدما أستغل خطأ دفاعي كارثي ليستغل الفرصة لينفرد بسرعته وحيدا ليراوغ حارس مرمي باريس فسددها بقوة لتسكن الشباك .

وانتهت مباراة الإياب بهدفين لـ باريس سان جيرمان عن طريق مبابي وبريسنال كيمبيمبي .

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