هدف لوكاكو يعطي الأمل لـ مانشستر يونايتد أمام سان جيرمان..فيديو

أحرز لوكاكو الهدف الأول لفريقه مانشستر يونايتد فى شباك باريس سان جيرمان، في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول ، من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب حديقة الأمراء فى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا .



وجاء هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية عن طريق لوكاكو بعدما أستغل خطأ دفاعي كارثي ليستغل الفرصة لينفرد بسرعته وحيدا ليراوغ حارس مرمي باريس فسددها بقوة لتسكن الشباك .



وانتهت مباراة الإياب بهدفين لـ باريس سان جيرمان عن طريق مبابي وبريسنال كيمبيمبي .