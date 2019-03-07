اتنين فى واحد .. موبايل ولاب توب معًا .. فيديو وصور

The Cosmo Communicator is a cross between a smartphone and a laptop. pic.twitter.com/U8EkxBgQje — PCMag (@PCMag) January 19, 2019

أطلقت شركة "بلانيت كمبيوترز" البريطانية جهازا جديدا يجمع بين الهاتف الذكي واللابتوب، مع تصميم يعود لفترة التسعينيات، ويحمل الجهاز اسم "كوزمو كومينيكاتور".واستلهمت الشركة البريطانية تصميم جهازها الجديد من هاتف قديم أنتجته شركة "نوكيا" الشهير، تحت اسم "كومينيكاتور" أيضا في حقبة التسعينيات.وتم تزويد هاتف أو لاب توب "كوزمو" بلوحة مفاتيح كاملة منزلقة ومضيئة، كما أنه يعمل بنظام تشغيل "أندرويد" ويدعم شبكة اتصال "الجيل الرابع"، و كاميرا خلفية بدقة 24 ميجابيكسل، ومستشعر لبصمة الأصابع.مع شاشة لمسية بقياس 6 بوصات، عند فتح لوحة المفاتيح المنزلقة، وشاشة أخرى صغيرة بقياس 2 بوصة، لعرض المعلومات الرئيسية والرد على الهاتف في الوضع المغلق، وسيطرح فى يونيو المقبل مقابل 650 دولارا أمريكيا.