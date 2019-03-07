قوافل بيطرية بالمجان في القليوبية

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم، الدكتور إبراهيم جاد مدير معهد بحوث تناسليات الهرم بحضور الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، وذلك لمناقشة أوجه التعاون والمشاركة المجتمعية في تنظيم قوافل بيطرية بالمحافظة بكل المدن والقرى بالمجان للنهوض بهذا القطاع المهم.



وأكد المحافظ خلال الاجتماع على الدور الذى تقوم به القوافل البيطرية في مكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الداخلية وكذلك توعية المواطنين بطرق التربية والسليمة للحيوانات والطيور للحفاظ على الثرورة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.



فيما قال مدير معهد بحوث التناسليات إنه نظم عددا من القوافل البطرية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري في عدد من قرى المحافظة، مشيرا الى ان جميع الحيوانات يتم الكشف عليها بأحدث الأجهزة التشخيصية مثل السونار واستخدام جميع التقنيات التناسلية الحديثة مثل التلقيح الصناعي وكذلك عمل الندوات الارشادية لتوعية صغار المربين.



وأشارت مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه يتم تحصين جميع الحيوانات خلال القافلة بالاضافة الى أخذ عينات للتقصي الوبائي ويتم توزيع العلاج بالمجان والمتابعة المستمرة لضمان الوقاية وزيادة الإنتاج.

