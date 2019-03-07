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محافظات

انهيار عقار في الزيتون

الخميس 07/مارس/2019 - 11:11 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال
تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغا، صباح اليوم، الخميس، يفيد بانهيار عقار بنطاق حي الزيتون.

وبانتقال رئيس الحي والأجهزة المعنية إلى موقع العقار الكائن في 14 شارع صادق زايد، المتفرع من شارع المطرية بالزيتون، تبين انهيار العقار بالكامل والمكون من أرضي و3 أدوار، وأنه خالٍ من السكان.

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تعليماته، بتشكيل لجنة هندسية من الحي، لمعاينة العقارات المجاورة، للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار مع عمل الصلبات اللازمة حين الانتهاء من رفع مخلفات الانهيار.

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