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اقتصاد

مى عبد الحميد: جار حاليا فرز أسماء المتقدمين للإعلان العاشر للإسكان

الخميس 07/مارس/2019 - 12:47 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه جار حاليا أعمال فرز أسماء المتقدمين للإعلان العاشر وعددهم نحو 220 ألف حاجز تقريبا لإعلان ترتيب الأولويات وبدء سداد الأقساط الربع سنوية.

وأضافت "مي" خلال مؤتمر وزير الإسكان الذي عقد منذ قليل، أنه تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في الفرز بسبب زيادة أعداد المتقدمين وذلك بالتعاون مع الصندوق والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح الإعلان الحادي عشر بنحو 25 ألف شقة، وطرح إعلان خاص للإيجار.

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