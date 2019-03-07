الحفاظ على البيئة في ندوة ببئر العبد

نظم مجمع إعلام بئر العبد بشمال سيناء، التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة صباح اليوم الخميس، بمقر مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات؛ حول الحفاظ على البيئة من التلوث.



وحاضر خلال الندوة، الشيخ شوقى عبد العظيم، مدير التفتيش بإدارة أوقاف بئر العبد، وحضرها مجموعة كبيرة من طالبات المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.



وأشرف على الندوة وأدارها طلعت الحفني، كبير إعلاميين بهيئة الاستعلامات.



وتحدث المحاضر حول البيئة ومكوناتها وأضرار التلوث على البيئة والمجتمع وتناول في حديثه التلوث السمعي وأثره على المنظومة الأخلاقية؛ ودور المواطن في الحفاظ على البيئة من خلال إتباع السلوك الإيجابى فى البيت والشارع والمدرسة، وحرص على الرد على استفسارات الطلبة.



وأوصى الحضور بتشكيل لجنة للبيئة بالمدارس تضم الطلبة والمشرفين ومجلس الآباء وتكثيف ندوات التوعية البيئية، وأوصى الحضور بضرورة عودة المعسكرات الصيفية للمدارس خلال فترة الإجازة.