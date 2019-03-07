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أخبار البلد

السفارة الأمريكية تهنئ المصرية ماما ماجي لفوزها بجائزة المرأة الشجاعة

الخميس 07/مارس/2019 - 01:25 م
السفارة الامريكية
السفارة الامريكية بالقاهرة - ارشيفية
محمود نوفل
هنأت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، ماجدة جبران، المعروفة باسم ماما ماجي، التي ستتسلم جائزة المرأة الدولية الشجاعة من وزير الخارجية مايك بومبيو وميلانيا ترامب في العاصمة واشنطن اليوم الخميس.

ماما ماجي تجسد نموذجًا للشجاعة والقيادة المنشودة للارتقاء بالأشخاص الأقل حظا، ودعم المشاركة المجتمعية، وتعزيز وضع المرأة في مصر حيث تُعد ماما ماجى أول امرأة مصرية تحصل على هذه الجائزة.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم: "تأتي الجائزة تكريمًا لتفاني ماما ماجي في تحسين حياة عشرات الآلاف من الأطفال الفقراء في مصر، حيث أسست منظمة "ستيفن تشلدرن" غير الحكومية لخدمة ورعاية الأطفال الأقل حظا من جميع الخلفيات في حي المقطم، من خلال توفير الطعام، والملابس، والتعليم المجاني، والتوجيه، فضلًا عن توفير التدريب المهني للراشدين.

وأضافت : ومن خلال فروعها التي تمتد الآن في جميع محافظات مصر تقريبًا، ينتشر أكثر من 2000 متطوع تابعين لستيفن تشلدرن لتقديم الدعم والمشورة وتقديم البطانيات والوجبات وتسهيل العلاج الطبي.

وتابعت: ومن خلال أكثر من 100 مركز تعليمي مجتمعي أسسته منظمة ستيفن تشلدرن، يتلقى الأطفال تعليم أساسي مجاني ويحضر الكبار دروسًا لمحو الأمية، ما يمنحهم الأدوات التي يحتاجونها لكسب معيشتهم وإخراج أنفسهم من الفقر.

والمحت السفارة الي أن جهود ماما ماجي تتوافق مع الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، والتي تهدف إلى تعزيز ودعم اقتصاد متنامى، ومواطنين أصحاء ومتعلمين، ولذا تفخر السفارة الأمريكية بعرض إنجازات ماما ماجى.

واستطرد السفارة : في عامها الثالث عشر، تُمنح الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة للنساء من جميع أنحاء العالم اللواتي أظهرن شجاعة وقيادة اسثنائيه في دعم ونشر السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الرغم مما يكتنفه ذلك في أغلب الأحيان كم مخاطرة شخصية و تضحية. منذ تأسيس هذه الجائزة في مارس 2007.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد كرمت أكثر من 120 امرأة من أكثر من 65 دولة مختلفة.

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