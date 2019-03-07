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لو عاوز تقدم لابنك أو بنتك في مدارس النيل المصرية.. إليك شروط وضوابط القبول | خدمات

الخميس 07/مارس/2019 - 01:15 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية التربية والتعليم شروط التقديم بمدارس النيل المصرية للعامالدراسي 2019/2020 وقد تمثلت تلك الشروط في :

- ألا يقل سن التلميذ عن 3 سنوات و 6 أشهر ولا يزيد عن 4 سنوات و 11 شهر و 29 يوم في الاول من اكتوبر 2019 للمرحلة الاولى من رياض الاطفال.

- أن يكون كلا الوالدين أو احدهما على الاقل حاصلا على مؤهل جامعي.

- ويقوم ولي الامر أو الوصي على الطفل بتقديم الاستمارة الاكترونية المطبوعة موقعة من ولي الامر بصحة البيانات وستكون مسلسلة حسب رقم الطالب في قاعدة البيانات ، مع باقي الاوراق المطلوبة للمدرسة المتقدم لها وذلك حتى يوم 25 ابريل 2019 .
*بالنسبة لمدارس القاهرة الجديدة والشروق والشيخ زايد ، يتم تقديم الاستمارة والاوراق الى مسئول مدارس النيل المصرية بجهاز المدينة التابع له المدرسة وذلك اعتبارا من 10 مارس 2019 حتى 25 ابريل 2019.

- وإذا كان الطلب غير موقع من ولي الامر او غير مسلسل لا يعتد به ، ويشترط جتياز الطالب الاختبارات المطلوبة والتي سيتم تحديد موعدها عبر الموقع الخاص بالتقديم ، وهي اختبارات تغطي المهارات ، والمظهر الشخصي والسلوك ، ومهارات الرياضيات ، والمعرفة والمعلومات العامة ، والمهارات الحركية والتفكير.

- ولابد من حضور الوالدين او الموصي القانوني على الطفل في المقابلة الشخصية ، ويتم تقييم الوالدين وفقا للمقابلة الشخصية لى اساس معلوماته وقناعاته وسلوكه في تربية الطفل والتعامل مع الغير بما يتلاءم مع منظومة ومعايير ونظم مدارس النيل المصرية والاساليب التربوية وحسن التعامل مع ادارتها.

- وسيكون القبول طبقا للافضلية المطلقة لمجموع الدرجات ، وفي حالة تساوي الدرجات ستكون الافضلية للسن الاكبر.

- ويتم الاستعلام عن نتيجة القبول على نفس موقع التقديم ، ويقوم ولي الامر بالتوقيع على كافة التعهدات والاقرارات امام الموظف المختص ، وفي حالة تقديم ولي الامر بيانات خاطئة او غير مطابقة مع شروط الالتحاق.

- يحق للمدرسة استبعاد الطفل نهائيا من اختبارات القبول.

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