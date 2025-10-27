قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
ختام فعاليات اللقاءات التوعوية والتثقيفية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار "شارك... الكلمة كلمتك "

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

اختتمت فعاليات اللقاء التثقيفي الخامس ، الذي نظمته إدارة التعليم المدني  بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف، ضمن الحملة القومية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "شارك... الكلمة كلمتك"، لتوعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية،  وذلك بقاعة النادي الاجتماعي وبحضور : هشام الجبالي مدير عام المديرية ،ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ، مجدى حلمى مدير إدارة التعليم المدنى بالمديرية  و القائمين على التنفيذ من الإدارة.
 

بدأ اللقاء  بالسلام الوطني ، أعقبه كلمة افتتاحية لمدير المديرية ، أشاد  فيها بالحضور الشبابي الفاعل، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل واجباً وطنياً، وأن صوت الشباب هو حجر الأساس في بناء مجتمع ديمقراطي مستقر، موضحا أن هذا اللقاء يأتي  في إطار خطة الإدارة المركزية للتعليم المدني لتفعيل دور الشباب في الحياة العامة، ضمن خطة الوزارة بقيادة  الوزير الدكتور أشرف صبحي ، وبدعم من إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، و راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الشباب والطلائع بالوزارة.

تضمن اللقاء محاضرة توعوية ألقاها  الدكتور عبدالرحمن عبدالعال خليفة، الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، تناول فيها أهمية المشاركة السياسية كركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية والديمقراطية، مشيراً إلى أن انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل فرصة حقيقية لكل مواطن للتعبير عن إرادته الحرة والمساهمة الفاعلة في رسم مستقبل الوطن. كما شدد على أن الوعي السياسي هو السبيل لاختيار ممثلين يعبرون عن تطلعات الشعب، ويعكسون صورة مشرفة لتجربة مصر الديمقراطية أمام العالم.

كما شارك في اللقاء أعضاء من اتحادات شبابية متنوعة، من بينها اتحاد بشبابها، اتحاد شباب العمال، اتحاد YLY " شباب يقود شباب"، بالإضافة إلى أعضاء مراكز الشباب من إدارات وسط وغرب وشرق بني سويف، الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً مع المحاور المطروحة، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات المقبلة ليست مجرد حق، بل مسؤولية وطنية تعكس الانتماء الحقيقي للوطن.

ويأتي هذا اللقاء الختامي تتويجاً لسلسلة من الفعاليات التثقيفية التي نظّمتها المديرية  خلال الفترة الماضية بمراكز شباب مدن :سمسطا ،ناصر، الفشن ونادى العاملين باهناسيا،وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب، باعتبارهم شركاء فاعلين في صناعة القرار وبناء المستقبل.

بني سويف شباب المشاركة السياسية

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

صورة ارشيفية

وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

جانب من المعرض

انطلاق معرض «أوتوتك 2025» بمشاركة كبرى شركات كماليات وتعديل السيارات

الصناعة

الصناعة: تعزيز جودة المنتج المصري لضمان حماية المستهلك

بالصور

مهرجان "دي-كاف" يختتم دورته الثالثة عشرة بمشاركة 130 فنانا من 18 دولة وإقبال جماهيري واسع

جومانا مراد تسرق القلوب بالزيتي.. وجمهورها: "بتجنني يا قمر"

من هو الطائر الذكي؟ .. رفيق سيارات نيسان الجديد بالذكاء الاصطناعي

بورش تخسر 99% من أرباحها استعدادًا لإيقاف إنتاج ماكان العاملة بالبنزين

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

