ختام فعاليات اللقاءات التوعوية والتثقيفية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار "شارك... الكلمة كلمتك "

اختتمت فعاليات اللقاء التثقيفي الخامس ، الذي نظمته إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف، ضمن الحملة القومية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "شارك... الكلمة كلمتك"، لتوعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية، وذلك بقاعة النادي الاجتماعي وبحضور : هشام الجبالي مدير عام المديرية ،ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ، مجدى حلمى مدير إدارة التعليم المدنى بالمديرية و القائمين على التنفيذ من الإدارة.



بدأ اللقاء بالسلام الوطني ، أعقبه كلمة افتتاحية لمدير المديرية ، أشاد فيها بالحضور الشبابي الفاعل، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل واجباً وطنياً، وأن صوت الشباب هو حجر الأساس في بناء مجتمع ديمقراطي مستقر، موضحا أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة الإدارة المركزية للتعليم المدني لتفعيل دور الشباب في الحياة العامة، ضمن خطة الوزارة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي ، وبدعم من إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، و راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الشباب والطلائع بالوزارة.

تضمن اللقاء محاضرة توعوية ألقاها الدكتور عبدالرحمن عبدالعال خليفة، الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، تناول فيها أهمية المشاركة السياسية كركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية والديمقراطية، مشيراً إلى أن انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل فرصة حقيقية لكل مواطن للتعبير عن إرادته الحرة والمساهمة الفاعلة في رسم مستقبل الوطن. كما شدد على أن الوعي السياسي هو السبيل لاختيار ممثلين يعبرون عن تطلعات الشعب، ويعكسون صورة مشرفة لتجربة مصر الديمقراطية أمام العالم.

كما شارك في اللقاء أعضاء من اتحادات شبابية متنوعة، من بينها اتحاد بشبابها، اتحاد شباب العمال، اتحاد YLY " شباب يقود شباب"، بالإضافة إلى أعضاء مراكز الشباب من إدارات وسط وغرب وشرق بني سويف، الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً مع المحاور المطروحة، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات المقبلة ليست مجرد حق، بل مسؤولية وطنية تعكس الانتماء الحقيقي للوطن.

ويأتي هذا اللقاء الختامي تتويجاً لسلسلة من الفعاليات التثقيفية التي نظّمتها المديرية خلال الفترة الماضية بمراكز شباب مدن :سمسطا ،ناصر، الفشن ونادى العاملين باهناسيا،وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب، باعتبارهم شركاء فاعلين في صناعة القرار وبناء المستقبل.