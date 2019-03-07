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رياضة

دكة البدلاء تعمق جراح شيملس بيكلى فى المقاصة

الخميس 07/مارس/2019 - 04:24 م
بيكلى
بيكلى
عمرو الحلوانى
يعيش الإثيوبى شميلس بيكلى الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة حالة كبيرة من الغضب نتيجة ابتعاده عن المشاركة مع المقاصة بشكل أساسى خلال الفترة الماضية .

وشهدت الأيام الماضية اعتماد طلعت يوسف المدير الفنى على صلاح عاشور فى مركز صانع الألعاب على حساب النجم الإثيوبى نتيجة قناعاته الكاملة أن بيكلى لم يقدم المستويات الجيدة خلال مشاركته الأساسية مع الفريق الفيومى منذ الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من بتروجت .

وكان بيكلى انتقل إلى المقاصة مقابل 5 ملايين جنيه فى صفقة توقع الجميع بإنها قوية للغاية فى ظل المستويات المميزة التى كان يقدمها اللاعب مع فريقه السابق بتروجت نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها .

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