هاني حتحوت ينعى والدة خالد لطيف

نعى الاعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش على فضائية "صدى البلد" والدة الإعلامى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى والنادى الزمالك السابق، فى وفاة والدته التى رحلت عن عالمنا اليوم الخميس بعد صراع طويل مع المرض.



وكتب "حتحوت" على صفحته بموقع "تويتر"‏‏البقاء لله. أسأل الله أن يلهم خالد لطيف الصبر في وفاة والدته".



وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة بعد صلاة العصر فى مسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر أن يقام العزاء بمسجد عمر مكرم مساء الاثنين المقبل.



