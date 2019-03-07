أحمد شوبير ينعى والدة خالد لطيف

نعى الإعلامي أحمد شوبير، والدة الإعلامى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى والنادى الزمالك السابق، التى رحلت عن عالمنا اليوم الخميس بعد صراع طويل مع المرض.



وكتب "شوبير" على صفحته بموقع "تويتر "إ‏‏نا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة والدة الزميل والصديق الإعلامى خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".



وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة بعد صلاة العصر فى مسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر أن يقام العزاء بمسجد عمر مكرم مساء الاثنين المقبل.

