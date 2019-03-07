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منوعات

شاهد.. هكذا احتفل بوتين مع جميلات الشرطة الروسية بـ اليوم العالمي للمرأة

الخميس 07/مارس/2019 - 07:16 م
بوتين وعناصر من الشرطة
بوتين وعناصر من الشرطة النسائية
محمد علي
اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يتمتع بلياقة بدنية كبيرة ، أن يمتطي حصنًا برفقة عدد من مواطني بلاده، وهذه المرة اختار إن يكون مرافقوه عناصر من الشرطة النسائية الروسية، وفق ما ذكرت آر تي.

والحدث الذي تناقلته الصحف الدولية، توقيته يتزامن مع حلول اليوم العالمي للمرأة، لذا كان اختيار بوتين لشرطيات نوعٍا من التكريم والاحتفاء الحكومي بعمل المرأة في روسيا.

ورسم بوتين لنفسه بعناية صورة الرجل القوي خلال الأعوام التسعة عشر التي قضاها في السلطة، وسبق أن نُشرت له صور على ظهر جواد وهو عاري الصدر في سيبيريا ثم وهو يغطس في مياه ثلجية وأخرى وهو يقود طائرة لإطفاء الحرائق.

وظهر بوتين (66 عاما)، وهو يرتدي سروالا من الجينز وسترة بياقة مرتفعة وهو يمتطي جوادا بني اللون بصحبة شرطيات يمتطين جيادا بيضاء.

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