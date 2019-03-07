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محافظات

البنك الأوروبي يبحث تنمية محيط مشروع بنبان.. صور

الخميس 07/مارس/2019 - 08:15 م
البنك الأوروبي يبحث
البنك الأوروبي يبحث تنمية محيط مشروع بنبان
شاذلى عبد الفتاح
استقبل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة يورجن ريجتيريك النائب الأول لرئيس البنك ونانديتا يارشاد مدير إدارة مجموعة البنية التحتية والمستدامة، لمناقشة فرص الاستثمار المتنوعة طبقًا لأولويات المحافظة.

وخلال اللقاء طالب المحافظ بأن يتم توفير فرص عمل مستدامة للعاملين الحاليين بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

واقترح اللواء أحمد إبراهيم على الوفد بأن يقوم البنك بتحقيق التنمية المجتمعية فى البيئة المحيطة بمشروع الطاقة، بجانب إقامة مشروع للطاقة الشمسية المنزلية أو مولات أو مدارس أو مستشفيات أو خلاف ذلك تساهم فى توفير فرص عمل للعاملين بشكل مستمر، بالإضافة إلى الاستفادة من المقومات الطبيعة فى أسوان ومنها جودة الرمال بإدفو والتى يمكن أن يتم الإستفادة بها بإنتاج الخلايا الشمسية ويتم تجميعها فى بنبان ليستخدم محليًا، ثم جزء آخر فى مدينة سفاجا للتصدير للخارج ويحتاج ذلك لعدد كبير من العمالة حيث تم عرض هذا المقترح على اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى.

وأشار إلى أنه سيتم توفير مجموعة من المشاريع القائمة التى حققت نجاحات مختلفة لتنفيذ مشروعات صغيرة من خلال مبادرة مشروعك أو جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لعرضها على وفد البنك الأوروبى فى الزيارة القادمة لتقديم أوجه الدعم لها ضمن برنامج البنك الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير هذه المشروعات وخطط عملها لتحقيق عوائد أكبر والتسويق الجيد لمنتجاتهم، وأيضًا دعم المشروعات القائمة على منتجات النخيل مما يساهم بدوره فى تحسين وتطوير هذه المشروعات بالشكل المطلوب.
البنك الأوروبي يبحث تنمية محيط مشروع بنبان.. صور
البنك الأوروبي يبحث تنمية محيط مشروع بنبان.. صور
البنك الأوروبي يبحث تنمية محيط مشروع بنبان.. صور

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