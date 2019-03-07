احذر يا أهلي .. فيتا كلوب لا يعرف الهزيمة على ملعبه

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي بعد غد السبت نظيره فيتا كلوب الكونغولى على ملعب الشهداء فى إطار الجولة الخامسة بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.



ويتصدر المارد الأحمر مجموعته برصيد 7 نقاط يليه سيمبا التنزاني بست نقاط ويأتي شبيبة الساورة الجزائري بخمس نقاط فى المركز الثالث فيما يتذيل فريق فيتا كلوب المجموعة بـ 4 نقاط.



ولم يتلقٍ فيتا كلوب أي خسارة على ملعبه في البطولات الأفريقية منذ خسارته أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم 24 مايو 2017 في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة ذلك العام.



وخاض فريق فيتا كلوب الكونغولى بقيادة فلوران إيبينجي بعد الخسارة عام 2017 عدد من المباريات بلغ 14 علي ملعبه فاز في 11 وتعادل في 3 مباريات.

