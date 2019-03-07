ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

احذر يا أهلي .. فيتا كلوب لا يعرف الهزيمة على ملعبه

الخميس 07/مارس/2019 - 08:22 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسري غازي
يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي بعد غد السبت نظيره فيتا كلوب الكونغولى على ملعب الشهداء فى إطار الجولة الخامسة بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.

ويتصدر المارد الأحمر مجموعته برصيد 7 نقاط يليه سيمبا التنزاني بست نقاط ويأتي شبيبة الساورة الجزائري بخمس نقاط فى المركز الثالث فيما يتذيل فريق فيتا كلوب المجموعة بـ 4 نقاط.

ولم يتلقٍ فيتا كلوب أي خسارة على ملعبه في البطولات الأفريقية منذ خسارته أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم 24 مايو 2017 في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة ذلك العام.

وخاض فريق فيتا كلوب الكونغولى بقيادة فلوران إيبينجي بعد الخسارة عام 2017 عدد من المباريات بلغ 14 علي ملعبه فاز في 11 وتعادل في 3 مباريات.

ترشيحاتنا

الكاف يسلط الضوء على مواجهة الزمالك وجورماهيا الكيني

الريال ينهار.. راموس ينقلب على بيريز ويطلب الرحيل

رزان مغربي تنصح بالحقن المجهري لهذه الأسباب

الدولار يتراجع 4 قروش فى 3 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

عصام الشوالي مدافعا عن محمد صلاح: لا يقل عن ميسي وكريستيانو

احترس.. المشروبات الغازية تهدد حياتك.. تناولها يزيد أمراض الكلى والسمنة وهشاشة العظام ويسبب الأرق.. ودراسة أمريكية: خطر على الرياضيين.. وأكثر من زجاجتين تصيبك بسكر النمط الثاني

بعد الـ بي بي سي.. محطات راديو عالمية توقف إذاعة أغاني مايكل جاكسون

شاهد.. هكذا احتفل بوتين مع جميلات الشرطة الروسية بـ اليوم العالمي للمرأة

كاف يحدد موعد قرعة ربع نهائى دورى الأبطال والكونفيدرالية

شاهد.. إنقاذ أسطوري من مدافع الاتحاد السكندري لمرماه أمام الإنتاج الحربي

ناقد فني: لهذا السبب تزوج حلمي بكر من سهير رمزي.. فيديو

فاكر نفسه رشدى أباظة.. عمرو عاش الدور على مراته فـ خلعته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فيديو

خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو
لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو
موجز البلد | الداخلية: مصرع 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار بـ الجيزة.. شيكابالا: انتظروني في الزمالك بعد شهر..المفتي: لا يجوز اختلاء الطبيب بالمرأة
معلومات جديدة موثقة.. دور علماء ألمانيا النازية في صنع القنبلة الذرية السوفيتية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟