ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تدريبات بدنية واستشفائية للاعبي الأهلي في الكونغو

الخميس 07/مارس/2019 - 09:53 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قاد اليخاندرو، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة من التدريبات البدنية والاستشفائية للاعبي الفريق في بداية المران الذي يقام على ملعب الشهداء في الكونغو.

وحرص اليخاندرو على قيادة اللاعبين في فقرة مطولة من التدريبات البدنية استمرت ١٥ دقيقة. وذلك للتخلص من ضغوط وإرهاق الرحلة التي خاضها اللاعبون إلى هناك.

وكان مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، قد فضل إلغاء مران الفريق أمس، الأربعاء، بسبب إجهاد اللاعبين من طول مدة السفر والانتقالات من القاهرة إلى الكونغو.

ويستعد الاهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ترشيحاتنا

وزير البترول للرئيس: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فضيحة جديدة لـ الجيش الأمريكي.. نائبة تعترف باغتصابها من قائدها

البنتاجون: مصر تحارب داعش في سيناء وتتخذ إجراءات لمواجهة التنظيمات الإرهابية

4 أندية تنتظر حسم التأهل لنهائيات أبطال إفريقيا.. اعرف موقف الأهلى

المفتي: لا يجوز اختلاء الطبيب بالمرأة عند توقيع الكشف عليها

الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى المتظاهرين

صفية وسعد زغلول.. قصة بنت الباشوات وابن الريف في ملحمة ثورة 19

مجلس الدولة يعاقب مسئولين بالسكة الحديد لصرف ٢٧ ألف جنيه لمتهم..مستندات

فشل في اغتصابه فأنهى حياته.. تفاصيل مقتل طفل البرميل في الجيزة.. فيديو وصور

الصحة : إقالة جمال شعبان مدير معهد القلب واحالته للتحقيق لتقصيره فى عمله

الدول العربية المرشحة لاستضافة كأس العالم 2022 مع قطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فيديو

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية
شاهد.. لحظة تحطم طائرة شحن في سماء ولاية تكساس الأمريكية
خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو
لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟