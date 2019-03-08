إسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع سعيد صالح

نشرت الفنانة إسعاد يونس صورة على صفحتها الشخصية عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" مع الفنان الراحل سعيد صالح".



وكتبت معلقة: على الصورة"من ذكريات الشغل مع الاستاذ سعيد صالح ادعوله بالرحمة.



يذكر أن إسعاد يونس تواصل حاليًا تقديم موسم جديد من برنامجها صاحبة السعادة على قناة dmc، وتمكنت من الدخول الى قائمة الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب عدة مرات.

