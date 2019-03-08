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أخبار العالم

الليرة التركية تواصل هبوطها بفعل مخاوف بشأن العلاقات مع واشنطن

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:40 ص
الليرة التركية
الليرة التركية
رويترز
هبطت الليرة التركية اليوم الجمعة مواصلة تراجعها بفعل مخاوف بشأن تدهور محتمل في العلاقات مع واشنطن بسبب اتجاه أنقرة نحو شراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا.

وانخفضت الليرة التركية إلى 5.4780 ليرة للدولار بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، مقارنة مع 5.4583 ليرة للدولار أمس الخميس.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن بلاده لن تتراجع أبدا عن اتفاقها لشراء أنظمة إس-400 من روسيا، مضيفا أنها قد تبحث أنظمة إس-500 في وقت لاحق أيضا.

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