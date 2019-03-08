الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، بعد أدائه لصلاة الجمعة هناك، بالتزامن مع احتفالات يوم الشهيد.



وكان برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومفتي الديار شوقي علام، ووزير الداخلية محمد توفيق، ومفتي الديار الأسبق، علي جمعة.



وتوافقت خطبة الجمعة اليوم مع يوم الشهيد، فكان موضوعها عن الشهادة في سبيل الله عز وجل بين الحقيقة والإدعاء، وذلك في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، مع ترجمتها ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية على نطاق واسع عالميا، كما تضمن الحديث عن ذكرى رحيل الشهيد عبد المنعم رياض.