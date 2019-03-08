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بين الناس

أهالى الزعفران بكفر الشيخ: مش لاقيين أطباء في الوحدات

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:03 م
صدى البلد
كريم ناصر
يشكو أهالي قرية الزعفران التابعة لمحافظة كفر الشيخ، من سوء حالة وحدة الفيروسات الكبدية بالقرية وعدم توافر الأطباء والإمكانات بها.

وأوضح وجدى عبد العليم أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى تفاصيل هذه المشكلة برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع قائلا إن وحدة الفيروسات الكبدية تعانى من عدم وجود أطباء بالوحدة إلا 3 أيام فقط ولمدة 3 ساعات باليوم.

وأضاف محمد حمدى أن مواعيد الأطباء غير منتظمة ولا يوجد إمكانات بالوحدة وتتراكم الحالات بالأسابيع فى طابور الانتظار سواء للكشف أو لعمل الاشعات.

وطالب الأهالي من وزيرة الصحة والمسئولين سرعة التعامل مع الأمر والاهتمام بالوحدة لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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